Sopra steria group : OPAS ouverte sur les actions CS Group

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'AMF a annoncé que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions CS Group, déposée par Société Générale pour le compte du groupe de services informatiques Sopra Steria Group, sera ouverte de ce 6 au 28 avril 2023 inclus.



Pour rappel, l'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 11,50 euros, la totalité des 4.245.076 actions CS qu'il ne détient pas, représentant 17,28% du capital et 16,91% des droits de vote (hors actions auto-détenues).



Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont réunies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées à l'offre, au prix de 11,50 euros par action.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.