Sopra steria group : Oddo reste positif, ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en ajustant son objectif de cours de 218 à 214 euros, Oddo réitère son opinion 'surperformance' sur Sopra Steria, tant il lui semble 'injustifié qu'un titre de croissance affichant une génération de FCF solide puisse être valorisé à moins de 7x VE/EBIT 2023e'.



De façon prudente, le bureau d'études ajuste légèrement en baisse sa prévision de croissance pour 2023 à +3% organique, avec un effet volume de seulement 1,5% et un effet prix de 1,5%, tirés par une bonne croissance embarquée prévue au premier semestre.



N'attendant désormais plus qu'une MOA 2023 stable afin de prendre en compte le risque que l'inflation des coûts dépasse les hausses de prix, Oddo révise en baisse de façon limitée ses BPA (-4% sur 2023) pour le groupe de services informatiques.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.