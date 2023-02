Sopra steria group : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de surperformance sur le titre Sopra Steria, avec un objectif de cours relevé de 214 à 236 euros.



L'analyste s'appuie sur les résultats supérieurs aux attentes au titre de l'exercice 2022, avec notamment une croissance organique de 8% au 4e trimestre quand le consensus tablait sur 6% et Oddo sur 6,4%, et un ROA de 453 ME, 3% au-dessus des attentes, reflétant une MOA de 8.9% en hausse de 80 pb y/y.



Le management est positif concernant la demande qui reste forte début 2023, rapporte Oddo. Sopra Steria vise ainsi une croissance organique de 3 à 5% en 2023 (Oddo est à 3,1%, le consensus à 2,9% pré-publication) ainsi qu'une MOA légèrement supérieure à 9%.



Estimant qu'il s'agit 'd'une très bonne publication de Sopra Steria', l'analyste indique que la seule mauvaise nouvelle vient des difficultés rencontrées chez SFT. 'Le problème n'est pas tant l'impact financier à court terme, qui est assez négligeable, mais plutôt l'impact que cela aura sur les ambitions du groupe pour SBS en Allemagne'.



'Suite à cette publication, nous relevons nos prévisions de croissance org. 2023 et 2024 à respectivement 4.7% et 4.8% (vs 3.1% et 4.0% préc)', conclut le broker.



