Sopra steria group : Oddo relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Sopra Steria, avec un objectif de cours relevé de 228 à 231 euros.



Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 1268 ME au titre du 1er trimestre, un chiffre marginalement supérieur aux attentes d'Oddo (1248 ME) et du consensus (1260 ME), grâce à une croissance organique 'un peu meilleure qu'attendu à 6,5%' rapporte le broker.



Oddo estime que le 2e trimestre devrait s'inscrire 'dans la même veine' , notamment grâce aux nombreux recrutements réalisés lors des trois premiers mois de l'année qui permettent à Sopra Steria d'afficher une hausse des effectif productifs de +5% fin mars (y/y) contre +3% en décembre (y/y).



'Malgré un contexte macro qui se dégrade, le management de Sopra Steria dit ne voir aucun signe avant coureur d'un ralentissement', souligne le bureau d'analyses.



A ce stade, Sopra Steria semble donc légèrement en avance sur ses guidances annuelles mais il est logique que la société ne change pas ses guidances aussi tôt dans l'année, surtout compte tenu de la macro actuelle (croissance org. de 5% à 6% ; MOA de 7.5% à 8% : FCF >250 ME), conclut Oddo.



