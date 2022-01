Sopra steria group : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note de 'surperformance' sur le titre Sopra Steria, avec un objectif de cours relevé à 216 euros, contre 205 euros précédemment.



L'analyste rapporte la nomination surprise, annoncée hier soir, de Cyril Malargé au poste de directeur général du groupe. Il succédera à Vincent Paris à compter du 1er mars.



Sopra Steria a par ailleurs annoncé de bons résultats préliminaires, dépassant toutes les guidances. La croissance organique devrait s'inscrire entre 6,3 et 6,4% (guidance > 6%, consensus: 6,4%, Oddo: 6,6%). Le FCF est attendu supérieur à 250 ME contre entre 150 et 200 ME selon la guidance.



'En attendant les résultats 2021 définitifs et les guidance 2022 nous maintenons nos prévisions inchangées pour 2022 : croissance org. de +4.9%, MOA de 8.7% et FCF de 240ME', indique Oddo qui s'appuie sur l'excès de FCF 2021 pour relever notre objectif de cours.



'Nous pensons que l'annonce des bons résultats prendra le pas aujourd'hui sur la surprise du changement de directeur général', conclut le broker.



