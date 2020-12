Sopra steria group : Oddo rehausse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' sur Sopra Steria Group avec un objectif de cours rehaussé de 160 à 170 euros, dans le sillage d'un relèvement de sa prévision de croissance organique à +3,4% (contre +2% précédemment).



L'analyste note qu'après avoir bien rebondi en novembre, le titre 'marque le pas depuis l'émergence du newsflow négatif concernant les négociations sur le Brexit' et qu'il 'n'a même pas réagi positivement à l'excellente publication d'Accenture'.



'Le lien fait entre Sopra Steria et le Royaume Uni et les craintes attenantes nous semblent exagérées', juge-t-il cependant, ajoutant que 'le titre se traite toujours avec une décote de VE/EBIT 2021 injustifiée de 18% par rapport aux pairs'.



