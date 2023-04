Sopra steria group : Nouveaux services lancés avec AWS

(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce le lancement de nouveaux services avec Amazon Web Services (AWS) pour 'aider les entreprises et les grandes organisations à accélérer leur transformation grâce à des solutions innovantes en Europe'.



Les deux entreprises de services informatiques s'associent ainsi pour 'proposer des solutions hautement évolutives, basées sur les données, alimentées par l'Intelligence Artificielle, et propulsées par des infrastructures durables'.



Les équipes de Sopra Steria ont déployé, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, des expertises, méthodologies, capacités et outils reconnus par l'obtention de la compétence AWS Migration Consulting ou par l'adhésion au programme MSP.



