Sopra steria group : Nouveau DG, objectifs annuels atteints

(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration s'est réuni hier et a décidé de nommer Cyril Malargé pour succéder à Vincent Paris en tant que Directeur général.



Cyril Malargé a notamment occupé les fonctions de Directeur général du Pôle France et, depuis 18 mois, de COO du Groupe. Il est membre du Comité Exécutif depuis 2015.



Le groupe annonce également que les résultats détaillés de l'exercice 2021 seront publiés comme prévu le 24 février 2022. ' Les estimations actuelles confirment le net rebond de la performance opérationnelle en 2021 avec des objectifs annuels largement atteints '.



La croissance organique du chiffre d'affaires est estimée entre 6,3 % et 6,4 % (guidance précédente ' supérieure ou égale à 6 % '). Le taux de marge opérationnelle d'activité est estimé en augmentation de plus d'un point à 8,1 % (guidance précédente ' entre 7,7 % et 8,0 % '). La performance cash est attendue avec un flux net de trésorerie opérationnelle supérieur à 250 ME (guidance précédente ' entre 150 ME et 200 ME ')



