Sopra steria group : Nomination d'un nouveau DG UK et Asie

(CercleFinance.com) - Le groupe Sopra Steria annonce ce mardi que John Neilson va succéder à John Torrie au poste de directeur général de Sopra Steria UK et Asie.



Il intégrera également le comité exécutif du Groupe.



'John Neilson a rejoint Sopra Steria en 2001 et assure depuis plusieurs années les fonctions de directeur général adjoint de Sopra Steria UK et de responsable du secteur public au UK', rappelle le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SOPRA STERIA GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok