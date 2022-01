Sopra steria group : Le titre s'envole, un broker relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sopra Steria gagne plus de 7% à Paris, signant ainsi la plus forte hausse du SBF 120, profitant d'une analyse de Oddo BHF qui confirme sa note de ' surperformance ' sur le titre, avec un objectif de cours relevé à 216 euros, contre 205 euros précédemment.



L'analyste rapporte la nomination surprise, annoncée hier soir, de Cyril Malargé au poste de directeur général du groupe. Il succédera à Vincent Paris à compter du 1er mars.



Sopra Steria a par ailleurs annoncé de bons résultats préliminaires, dépassant toutes les guidances. La croissance organique devrait s'inscrire entre 6,3 et 6,4 % (guidance > 6 %, consensus : 6,4 %, Oddo : 6,6%). Le FCF est attendu supérieur à 250 ME contre entre 150 et 200 ME selon la guidance.



' En attendant les résultats 2021 définitifs et les guidance 2022 nous maintenons nos prévisions inchangées pour 2022 : croissance org. de +4.9%, MOA de 8.7% et FCF de 240ME ', indique Oddo qui s'appuie sur l'excès de FCF 2021 pour relever notre objectif de cours.



' Nous pensons que l'annonce des bons résultats prendra le pas aujourd'hui sur la surprise du changement de directeur général ', conclut le broker.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.