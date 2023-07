Sopra steria group : Le titre bondit grâce à des objectifs relevés

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Sopra Steria enregistre la plus forte hausse du SBF 120 jeudi matin à la Bourse de Paris à la faveur du relèvement de son objectif annuel de croissance du chiffre d'affaires.



A 10h10, l'action grimpe de plus de 8% dans des volumes représentant déjà la totalité de leur moyenne quotidienne des trois derniers jours sur Euronext. Au même moment, l'indice SBF avance de 1,1%.



Le groupe de services technologiques a fait état hier soir d'une nette progression de sa performance opérationnelle au premier semestre, en ligne avec ses objectifs à moyen terme.



Son chiffre d'affaires semestriel s'est établi à 2,84 milliards d'euros, en croissance totale de 11,6% et en croissance organique de 8,1%.



Sur le deuxième trimestre, son chiffre d'affaires a signé une croissance organique de 7,1%.



Le taux de marge opérationnelle ressort, lui, à 8,8%, en hausse de 0,8 point par rapport au 1er semestre 2022.



Sopra Steria, qui souligne que les processus d'intégration de CS Group et de Tobania sont désormais 'bien engagés', a revu à la hausse son objectif de croissance organique du chiffre d'affaires pour 2023, désormais attendue à plus de 6%, au lieu de 3% à 5% auparavant.



