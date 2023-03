Sopra steria group : Invest Securities reste positif avec Ordina

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 228 euros sur Sopra Steria, au lendemain de l'annonce par la société de services informatiques d'un accord pour le rachat d'Ordina.



S'il reconnait que le timing de l'opération 'n'est pas idéal', le bureau d'études estime que 'l'opportunité ne se refusait pas' et que le rachat d'Ordina, 'à l'ADN très proche de celui de Sopra', s'inscrit pleinement dans la stratégique menée par le nouveau CEO.



'Sopra se constitue une position forte au Benelux et accroît son exposition au secteur public, sans obérer sa croissance et l'amélioration de sa rentabilité et avec un impact relutif non négligeable', souligne ainsi l'analyste.



