Sopra steria group : Invest Securities reste à achat, cible ajustée

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Sopra Steria avec un objectif de cours ajusté de 228 à 222 euros, nouvelle cible faisant ressortir un potentiel de +13%, après le point d'activité du groupe au titre du premier trimestre.



'A l'instar des autres acteurs des services IT, le début d'année 2023 est solide, permettant de conforter des guidances 2023 prudentes qui sont susceptibles d'être relevées quand le management aura davantage de visibilité sur le second semestre', juge l'analyste.



Le bureau d'études ajoute que le profil 'équilibré (mix d'activité défensif, valorisation raisonnable, ambitions nouvelles du management et impact relutif des acquisitions)' lui apparait 'toujours intéressant dans le contexte actuel'.



