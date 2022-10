Sopra steria group : Invest Securities reste à achat, ajuste sa cib

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Sopra Steria, au vu d'un potentiel de 41% par rapport à son objectif de cours ajusté de 194 à 188 euros, sur des estimations marginalement ajustées (+1% sur le BNA 2022) et la hausse du WACC depuis fin juillet.



Selon le bureau d'études, la publication au titre du troisième trimestre est venue confirmer sa thèse d'investissement sur Sopra (bon mix entre résistance et croissance de l'activité, structure financière solide).



'Surtout, au regard de la performance boursière récente, la valorisation devient excessivement faible et le risk/reward de plus en plus favorable, sachant que le titre offre un intérêt spéculatif à moyen et long terme', souligne l'analyste.



