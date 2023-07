Sopra steria group : Invest Securities remonte sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Sopra Steria, avec un objectif de cours porté de 222 à 240 euros, soulignant que le groupe informatique 'a radicalement changé depuis l'arrivée de C Malargé à sa tête'.



'Les résultats semestriels en sont une nouvelle illustration, avec une croissance organique soutenue, une amélioration de la rentabilité et une contribution significative des acquisitions', juge l'analyste.



Le bureau d'études indique remonter ses estimations pour s'ajuster sur les objectifs relevés par Sopra Steria, et estime qu'elles 'sont encore susceptibles de l'être dans les prochains mois, sans même tenir compte de l'intégration d'Ordina'.



