Sopra steria group : Invest Securities relève son opinion

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève son opinion sur Sopra Steria de 'neutre' à 'achat' et son objectif de cours de 170 à 200 euros, soulignant un 'profil relativement résistant du mix d'activité, combiné à une valorisation modérée' dans un contexte plus incertain.



'La performance du premier trimestre est sans grande surprise et le risque sur le recrutement semble en mesure d'être évacué au regard des embauches du premier trimestre', estime l'analyste en charge du dossier.



Surtout, il se dit rassuré par le message prudent du management sur le contexte actuel, 'laissant à penser qu'il sera moins surpris que d'autres par un retournement brutal de l'environnement qui pourrait pincer sur les marges'.



