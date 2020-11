Sopra steria group : Invest Securities relève son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'analyste indique après discussion avec la société, que la cyberattaque qu'elle a subie aura un effet relativement modéré et surtout ponctuel sur ses résultats.



' La croissance organique sera impactée d'environ -4pts au T4 2020, alors que l'activité ne devrait plus subir d'impact négatif début 2021. Côté coûts, la marge d'EBITA sera affectée de 20mE environ par le CA ' manquant ', ce qui est compensé par le fait que la société était partie pour réaliser le haut de fourchette de sa guidance (elle fera donc environ 6,5% vs une guidance de 6% à 7% préc) ' indique Invest Securities.



' Seul le FCF sera davantage impacté en 2020 du fait du paiement décalé à 2021 des assurances. Après révision de nos estimations à la hausse et actualisation des paramètres de marché, notre objectif est relevé à 130E vs 99E ' rajoute le bureau d'analyses.



Invest Securities confirme son opinion neutre sur la valeur.



