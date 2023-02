Sopra steria group : Invest Securities relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jugeant la valorisation 'aberrante au regard des fondamentaux', Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Sopra Steria, avec un objectif de cours rehaussé de 198 à 228 euros, 'persuadé que le rerating enclenché début 2023 doit se prolonger, voire s'amplifier'.



'Les réalisations 2022 sont solides et surtout les guidances 2023 sont rassurantes, avec même la possibilité que la société fasse mieux du fait d'un scénario très prudent retenu sur le second semestre', pointe l'analyste.



'En outre, des facteurs non opérationnels (IS, provisions, Axway) et l'intégration des acquisitions de CS Group et Tobiana ont des impacts non négligeables, ce qui nous conduit à relever assez nettement nos attentes', poursuit-il.



