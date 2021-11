Sopra steria group : Invest Securities réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Sopra Steria, Invest Securities abaisse son objectif de cours de 175 à 170 euros, après le point d'activité du troisième trimestre dont 'la seule surprise est une croissance plus dynamique qu'anticipé au Royaume Uni'.



Le bureau d'études note que les objectifs 2021 sont maintenus, bien que le groupe de services informatiques lui semble 'désormais avoir un certain confort et pouvoir atteindre à minima le haut de fourchette'.



'Au-delà, si le groupe profite de la dynamique du marché des services IT, il ne bénéficie pas d'une accélération aussi forte que certains de ses concurrents. Le discours de plus en plus prudent sur les perspectives de SBS nous inquiète également', poursuit-il.



