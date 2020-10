Sopra steria group : Invest Securities n'est plus à 'vente'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève son opinion sur Sopra Steria de 'vente' à 'neutre' avec un objectif de cours ajusté de 108 à 99 euros, jugeant que 'la valorisation reflète à présent correctement les incertitudes'.



'Le titre a connu une semaine terrible, avec une sous-performance de -19 points et en point d'orgue hier une publication troisième trimestre plutôt décevante, en particulier sur la France, et durement sanctionnée (-12,9%)', souligne l'analyste.



'Dans un contexte anxiogène, l'impossibilité pour le groupe de chiffrer l'impact de la cyberattaque n'aide pas', note-t-il, ajoutant que 'Sopra Steria manque de visibilité et souffre d'une dégradation de ses performances dans certaines zones (France, Reste de l'Europe)'.



