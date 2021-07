Sopra steria group : Invest Securities dégrade sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities dégrade sa recommandation sur Sopra Steria de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ajusté de 178 à 175 euros, pensant que le rapport rendement/risque n'est plus suffisamment favorable sur le titre.



'Un peu supérieurs aux attentes du consensus, les résultats du premier semestre 2021 sont en ligne avec notre scénario (un peu au-dessus sur l'EBITA grâce à un effet ponctuel au Royaume Uni)', note l'analyste.



Le bureau d'études pointe en outre que la trajectoire de reprise dans les services est sans surprise et que les résultats de SBS dans les prochains trimestres sont à risque, notamment en raison de la transition Cloud.



