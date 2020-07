Sopra steria group : Invest Securities confirme son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que l'élément à retenir de la publication d'hier est la grande résilience des marges, en recul de seulement -70pb au 1er semestre 2020, moitié moins que son anticipation.



' La tendance sur le CA est également assez bonne, avec un chiffre en haut de fourchette de la guidance donnée lors du T1. Si nous confessons avoir surestimé l'impact du confinement et de la crise sanitaire, nous sommes perplexes sur le cours de Bourse, revenu sur des niveaux de fin 2019, avant le Covid et la récession qui va suivre ' indique Invest Securities.



' Malgré des relèvements significatifs de nos BNA et un objectif de cours revu à 108E contre 89E, nous conservons une recommandation à la vente'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur SOPRA STERIA GROUP en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok