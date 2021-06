Sopra steria group : Invest Securities ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Sopra Steria avec un objectif de cours ajusté de 173 à 178 euros, soulignant que depuis une publication du premier trimestre 2021 supérieure aux attentes, 'la reprise se concrétise clairement dans les services'.



Le bureau d'études met en avant 'une forte demande globalement et des risques de nouvelle dégradation qui ne se sont pas concrétisés dans les secteurs les plus touchés (aéronautique, transports)'.



'La société fera à notre sens bien mieux sur 2021 (+7,1% attendu par IS contre 6,3% précédemment) que son objectif de croissance organique (+3% à +5%) et que les attentes du consensus (+4,3%)', estime ainsi l'analyste.



