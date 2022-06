Sopra steria group : Intégré à l'Euronext Tech Leaders

(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce avoir été intégré à l'Euronext Tech Leaders, nouvelle initiative composée de plus de 100 entreprises leaders et à forte croissance, chacune répondant à un ensemble de critères spécifiques pour être qualifiée.



'En tant que Euronext Tech Leader, Sopra Steria bénéficiera de l'ensemble des services développés par Euronext et ses partenaires pour accompagner les participants tout au long de leur parcours de cotation', souligne le groupe de services informatiques.



L'écosystème technologique d'Euronext rassemble plus de 700 entreprises technologiques cotées sur les marchés d'Euronext, plus de 660 anciens participants à ses programmes de pré-IPO (entrée en bourse) et une large base d'investisseurs internationaux.



