Sopra steria group : Initiation à 'vente' chez Stifel

(CercleFinance.com) - Stifel initie une couverture de Sopra Steria avec une recommandation 'vente' et un objectif de cours de 155 euros, jugeant que l'objectif d'une marge d'OPBA d'environ 10% en 2023 est 'trop optimiste et susceptible d'être repoussé une nouvelle fois'.



'Nous considérons aussi le consensus comme trop offensif sur la marge pour 2023', ajoute le broker, dont la propre prévision de 8,2% à cet horizon est inférieure de 150 points de base à l'anticipation moyenne du marché.



Stifel se dit en outre prudent quant à la future stratégie M&A de Sopra Steria, notant que le multiple VE /CA moyen payé pour ses acquisitions depuis 2015 est supérieur d'environ 80% à celui du groupe, sans effet positif visible sur sa croissance du CA et ses marges.



