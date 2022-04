Sopra steria group : En repli après un 1er trimestre sans surprise

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Sopra Steria a ouvert en baisse vendredi matin, après un premier trimestre jugé 'sans grande surprise' de la part du spécialiste de la transformation numérique.



Vers 9h10, l'action recule de 1,7%, quand le SBF 120 avance dans le même temps de 0,7%.



Le groupe de services numériques et d'édition de logiciels a dévoilé ce matin un chiffre d'affaires de 1er trimestre de 1.267,7 millions d'euros, en croissance de 8,8% d'une année sur l'autre.



A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,5%.



Cité dans le communiqué, Cyril Malargé, le directeur général de la société, souligne que l'entreprise a réalisé un 'bon 1er trimestre', légèrement supérieur aux attentes initiales.



'La croissance a été particulièrement forte sur les marchés verticaux de la défense et de l'aéronautique qui représentent environ 20% de notre activité', a-t-il spécifié.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities évoquent, eux, un premier trimestre 'sans grande surprise', avec une croissance organique parfaitement en ligne avec les prévisions du marché.



Sopra Steria a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels communiqués au mois de février, à savoir une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 6% pour une marge opérationnelle de 8,5% à 9%.



