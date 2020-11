Sopra steria group : En négociations pour racheter Fidor Solutions

(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce être entré en négociations exclusives avec Fidor Bank pour son projet, via sa filiale Sopra Banking Software, d'acquérir Fidor Solutions, la filiale logicielle spécialiste des solutions en banque digitale de la néo-banque Fidor Bank.



Cette acquisition permettrait d'accélérer significativement le rythme de développement, et de mise en marché, de l'offre digitale de Sopra Banking Software notamment en démultipliant les cas d'usage à proposer aux banques dans le cadre de son offre DBEP.



Fidor Solutions emploie 126 salariés à Munich et Dubaï et adresse trois marchés principaux : l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Le projet d'acquisition pourrait être réalisé au cours du dernier trimestre 2020 et est soumis aux conditions préalables usuelles.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel