Sopra steria group : En hausse, un broker remonte sa cible

(CercleFinance.com) - Le titre Sopra Steria avance ce matin de +1%, dans une Bourse de Paris en hausse de +2%, alors que l'analyste Invest Securities a légèrement revu à la hausse son objectif de cours sur la valeur, passant de 87 à 89 euros.



'Le groupe a publié un CA T1 2020 supérieur aux attentes, grâce à une très belle performance dans la zone Autre Europe (+8,5% lfl), tirée par une forte accélération en Scandinavie', apprécie notamment le broker.



Invest Securities a en revanche confirmé sa recommandation 'vente' sur le titre - sa cible reste bien en-dessous des cours actuels.



'Le groupe attend un recul de -7% à -15% en organique au deuxième trimestre, du fait notamment d'un recul d'activité très marqué avec Airbus (1er client du groupe, -30%) et plus globalement de reports et annulations de missions. Si notre estimation de BNA 2020 n'est revue qu'en légère baisse (abaissement de notre attente de marge d'EBITA), le consensus est en haut de fourchette sur le CA du deuxième trimestre (-7,5% attendu) et devrait s'ajuster en baisse plus nette', prévient l'analyste.



