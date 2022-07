Sopra steria group : Distingué pour sa transparence

(CercleFinance.com) - Sopra Steria indique avoir remporté le prix des Transparency Awards 2022 dans la catégorie CAC Mid 60 et se classer, une nouvelle fois, deuxième au palmarès Transparence complet du SBF120 cette année.



Récompensé à l'occasion de la 13ème édition des Transparency Awards, le groupe de services informatiques était également nommé dans trois autres catégories : site internet, URD (Document d'enregistrement universel), SBF 120 (toutes catégories).



L'étude Transparence mesure objectivement la qualité de l'information produite par les entreprises du SBF120 pour leurs publics investisseurs, actionnaires et parties prenantes sur la base des supports suivants : URD, Brochure de convocation, Site internet.



