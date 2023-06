Sopra steria group : Distingué avec ASN par le Club de Paris

(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce avoir été récompensé, conjointement avec Alcatel Submarine Networks (ASN), par le Club de Paris des Directeurs de l'Innovation et l'Université Paris-Sorbonne pour leurs travaux sur la 5G industrielle.



Les deux entreprises ont travaillé ensemble sur la définition et la transformation 'Industrie 4.0' des usines d'ASN pour laquelle la 5G industrielle est un levier majeur pour répondre aux enjeux de compétitivité.



'Ces travaux, qui s'inscrivent dans le cadre du plan d'investissement France 2030, visent à accélérer la transformation des secteurs clés de notre économie par l'innovation', précise le groupe de services informatiques.



