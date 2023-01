Sopra steria group : Désigné comme 'leader' d'un classement ISG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce aujourd'hui que ses Cloud Transformation Services ont été classés 'Leader' dans le classement ISG Provider Lens Public Cloud - Solutions & Services 2022 en Europe.



Le rapport a évalué plus de 243 prestataires de services dans le monde sur leurs services fournis aux grands comptes et aux entreprises de taille moyenne.



Le rapport évalue notamment les services de transformation numérique, dont les services de conseil et de transformation portant sur la conception de programmes multi-Cloud.



Selon l'étude, Sopra Steria s'est distingué dans les deux quadrants suivants en France et dans les pays nordiques pour ses services de conseil et de transformation ainsi que pour se services de Cloud public managés.



'C'est un honneur pour nous d'être reconnus pour aider nos clients à devenir plus agiles, plus innovants et plus durables.', a réagi Rollet, Group CTO - Digital and Cloud Services chez Sopra Steria.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.