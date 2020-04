Sopra steria group : Dans le rouge,un analyste confirme son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre termine la journée dans le rouge. Invest Securities réaffirme son opinion 'vente' sur Sopra Steria avec un objectif de cours ajusté de 87 à 89 euros, malgré la publication d'un chiffre d'affaires de premier trimestre supérieur aux attentes grâce à une forte accélération en Scandinavie.



'En revanche, le groupe attend un recul de -7% à -15% en organique au deuxième trimestre, du fait notamment d'un recul d'activité très marqué avec Airbus (premier client du groupe, -30%) et plus globalement de reports et annulations de missions', pointe-t-il cependant.



'Si notre estimation de BNA 2020 n'est revue qu'en légère baisse (abaissement de notre attente de marge d'EBITA), le consensus est en haut de fourchette sur le CA du deuxième trimestre (-7,5% attendu) et devrait s'ajuster en baisse plus nette', prévient l'analyste.



