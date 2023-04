Sopra steria group : Croissance de 10% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 tout près de 1,4 milliard d'euros, en croissance de 10,1%. A périmètre et taux de change constants, le CA du groupe de services informatiques a augmenté de 9,1%.



'Notre dynamique est restée bien orientée tant du point de vue de nos volumes que de nos prix de vente', commente le DG Cyril Malargé, qui pointe aussi une visibilité offerte par les activités dans la défense, la sécurité intérieure, l'aéronautique et le secteur public.



Sopra Steria confirme ses objectifs pour 2023, à savoir une croissance organique du CA entre 3 et 5%, un taux de marge opérationnelle d'activité légèrement supérieur à 9% et un flux net de trésorerie disponible d'au moins 300 millions d'euros.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

