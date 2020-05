Sopra steria group : Cassiopae chez Hyundai Capital America

(CercleFinance.com) - Sopra Banking Software annonce que son application de crédit-bail et de prêt Cassiopae, qui fait partie de l'offre Sopra Financing Platform, est désormais le moteur de maintenance pour le cycle de vie des prêts de Hyundai Capital America (HCA).



'Après les implémentations de Cassiopae chez HCS en Corée et Hyundai en Chine (BHAF), la mise en service aux Etats-Unis représente une étape clé dans le déploiement mondial du système nouvelle génération de Hyundai', souligne la filiale de Sopra Steria.



Malgré les difficultés sans précédent liées à l'épidémie de COVID-19, le projet réalisé sous 15 mois a été livré dans les temps. Cassiopae gère actuellement plus de deux millions de contrats HCA actifs.



