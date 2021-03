Sopra steria group : Bien orienté avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Sopra Steria grimpe de plus de 5% sur fond de propos d'Invest Securities, qui reste à 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 163 à 156 euros, après des résultats annuels solides sanctionnés pourtant par une baisse de 4,7% du titre vendredi.



'Les conclusions globales sont à notre sens positives, avec une reprise nette de la croissance en données comparables à partir du deuxième trimestre 2021 et une progression de la marge malgré tout plus forte que ce que nous anticipions', juge l'analyste.



