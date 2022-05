Sopra steria group : AlphaValue reste à 'accumuler'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a renouvelé lundi sa recommandation 'accumuler', assortie d'un objectif de cours de 194 euros, sur Sopra Steria suite au 'bon début d'année 2022' réalisé par la SSII.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant note que le groupe a généré une croissance organique de 6,5% sur le premier trimestre, grâce notamment à ses activités dans la défense et l'aéronautique (20% du chiffre d'affaires annuel) et dans le secteur bancaire.



Le cabinet parisien note par ailleurs une activité 'intense' en termes de recrutement, l'entreprise ayant déjà bouclé un-tiers de son programme annuel avec l'arrivée de 3585 nouveaux employés sur le trimestre écoulé.



Dans son étude, AlphaValue fait valoir que Sopra Steria évolue sur un marché 'dynamique', celui des services informatiques, sur fond de forte demandé liée au passage vers le 'cloud', à la transformation numérique et à la cybersécurité.



Malgré cela, l'intermédiaire maintient ses prévisions de résultats inchangées pour la société sur l'exercice 2022, rappelant que celle-ci s'est contentées de confirmer son objectif d'une croissance organique de 5% à 6% cette année, assortie d'une marge opérationnelle de l'ordre de 8,5% à 9%.



