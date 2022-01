Sopra steria group : AlphaValue remonte son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a indiqué jeudi avoir revu à la hausse son objectif de cours sur Sopra Steria, porté de 181 à 188 euros, suite à la révision à la hausse des prévisions 2021 du groupe de services informatiques.



En plus du relèvement de ses objectifs annuels, le spécialiste de la transformation numérique a annoncé ce matin la nomination d'un nouveau directeur général en la personne de Cyril Malargé (49 ans), qui succédera à Vincent Paris, à la tête du groupe depuis 2015.



A en croire AlphaValue, 'la stratégie de développement a peu de chance de changer fondamentalement avec l'arrivée de Cyril Malargé à la direction générale'.



'Après 20 ans au sein du groupe, il connaît Sopra Steria parfaitement bien', explique le cabinet de recherche indépendant, qui affiche une recommandation 'accumuler' sur le titre.



S'il relève ses estimations de résultats pour 2021, AlphaValue dit maintenir ses prévisions inchangées pour les exercices 2022 et 2023.



