Sopra steria group : AlphaValue adopte une recommandation positive

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé jeudi avoir relevé sa recommandation sur le titre Sopra Steria à 'achat, contre 'alléger' précédemment, avec un objectif de cours rehaussé de 189 à 252 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études souligne que les acquisitions de CS Group, Tobania puis Ordina vont faire changer le groupe technologique de dimension en lui permettant d'accroître de plus de 15% son chiffre d'affaires annuel.



Au-delà de ce simple effet de périmètre, le cabinet parisien indique que ces opérations vont permettre à la société d'accroître son positionnement géographique aux Pays-Bas et à la Belgique tout en réduisant son expositions à la France et au Royaume-Uni, qui était jusqu'ici très élevée.



'Tous ces éléments signifient qu'une décote ne peut plus se justifier sur la base d'une comparaison aves les valorisations de ses pairs', conclut AlphaValue.



