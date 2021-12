Sopra steria group : Acquisition d'EVA Group finalisée

(CercleFinance.com) - Sopra Steria indique avoir finalisé l'acquisition d'EVA Group, société spécialisée en cybersécurité. Ce projet d'acquisition avait été annoncé le 12 octobre et EVA Group entre au périmètre de consolidation de Sopra Steria au 21 décembre.



'Cette acquisition va augmenter significativement la force de frappe dans le domaine très porteur et critique de la cybersécurité et renforcera l'offre de services en sécurité des systèmes d'information auprès des grands clients du groupe', souligne-t-il.



Le groupe de services informatiques considère ainsi que cette opération constituera un levier d'accélération pour lui permettre de se positionner comme un des trois leaders du marché de la cybersécurité en France.



