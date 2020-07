Sopra steria group : En tête du SBF 120, Sopra Steria a bien résisté au premier semestre

(BFM Bourse) - Le groupe de services informatiques a dévoilé des résultats semestriels dans le haut de la fourchette de ses prévisions annoncées à l'issue du premier trimestre. Le marché salue notamment la bonne tenue de sa marge opérationnelle et propulse le titre Sopra Steria au sommet du SBF.

Moins mauvais que prévu, les résultats semestriels de Sopra Steria sont très bien accueillis par le marché parisien mercredi matin, le titre du groupe de services informatiques s'adjugeant 12,9% -meilleure performance du SBF 120 à ce stade- à 132,8 euros peu avant 11h30. Le groupe qui se décrit comme "l'un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels" poursuit ainsi son rebond boursier entrepris depuis son plus bas annuel touché le 19 mars dernier à 82,5 euros, moins d'un mois après s'être rapproché de son sommet historique, à 161,6 euros le 21 février. La flambée du jour permet à Sopra Steria de réduire nettement son repli depuis le début de l'année (-13,7%).

Celle-ci intervient dans le sillage de résultats semestriels supérieurs aux attentes du marché. Sopra Steria a notamment publié un résultat opérationnel d'activité de 132,8 millions d'euros, traduisant une marge opérationnelle de 6,1% quand le consensus des analystes attendait 4,9%, noet Invest Securities.

Sur les six premiers mois de l'année, le groupe voit également son chiffre d'affaires reculer de 1,8% (-2,6% à périmètre et taux de change constants), pour s'établir à 2,166 milliards d'euros, un chiffre dans le haut de la fourchette anticipée par le groupe fin avril dernier, à savoir une baisse "comprise entre 2 et 6%". Sopra Steria a par ailleurs vu son bénéfice net reculer de 28,3% sur le premier semestre, à 43,7 millions d'euros, avec un impact plus marqué sur le deuxième trimestre du fait de la crise sanitaire.

La baisse des revenus se concentre principalement sur les deux plus gros marchés, la France et le Royaume-Uni, qui ont respectivement subi une chute de 5,5% et de 4,7% de leur chiffre d'affaires à périmètre et taux de change constants. "En termes de marchés verticaux, la baisse d’activité a été particulièrement significative dans le secteur aéronautique au deuxième trimestre" souligne Sopra Steria dans son communiqué, ce débouché qui représentait 10% du chiffre d'affaires du groupe à la fin du premier trimestre "ayant été particulièrement et durablement touché avec une baisse tendancielle d’activité comprise entre 20% et 30% à partir du deuxième trimestre". La firme précise toutefois que les "activités liées à la défense et aux services publics ont permis de compenser partiellement la baisse".

Hors de ces deux principaux marchés, le chiffre d'affaires dans le reste de l'Europe est resté en progression, de 6,6% à périmètre et taux de change constants, notamment grâce à la Scandinavie (+9,4%) et des contrats dans le secteur bancaire en Allemagne.

Concernant ses perspectives annuelles, Sopra Steria anticipe désormais "une variation organique du chiffre d’affaires comprise entre -2% et -4%", assortis d'un "taux de marge opérationnelle d’activité compris entre 6 et 7%".

"L'environnement général reste très incertain. Une résurgence des mesures de restriction de circulation et/ou de distanciation physique dans les zones d'implantation de Sopra Steria pourraient venir dégrader la situation, tout comme d'éventuelles décisions d'ajustement supplémentaire de coûts que pourraient prendre certains clients", prévient le groupe.

