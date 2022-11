Sopra steria group : En rachetant Tobania, Sopra Steria va doubler sa part de marché en Belgique

(BFM Bourse) - L’entreprise de services numériques a signé un accord pour acquérir cette entreprise dont les revenus sont évalués 110 millions d’euros. Ce rapprochement lui permettra également de générer des synergies.

Sopra Steria a encore faim d’acquisitions. L’entreprise de services numériques avait décidé en juillet de réaliser une importante opération de croissance externe avec le projet de rachat pour 282,5 millions d’euros hors dette de la société française CS Group, spécialisée dans la conception, l’intégration et l’exploitation de systèmes critiques. La transaction doit être bouclée au premier trimestre 2023.

Cette fois, la société dirigée par Cyril Malargé a décidé de se renforcer outre-Quiévrain. Sopra Stera a ainsi annoncé ce vendredi un projet pour racheter la société belge Tobania ainsi que sa maison mère, Assua, et la filiale de cette dernière, Python Predictions.

L’entreprise de services numériques a signé une convention d’actions avec les fondateurs de Tobania pour que Sopra Steria Benelux acquiert 100% des actions d’Assua.

200 millions d'euros cumulés

Société de conseil et de services dans le numérique, Tobania a été créée en 2014 à la suite de la fusion de deux sociétés, Saga Consulting (fondée en 1990) et Tobius (créée en 2006) un peu comme Sopra Steria, née début 2015 du mariage de Sopra et Steria.

Cette entreprise belge compte 650 salariés et prévoit de dégager un chiffre d’affaires de 110 millions d’euros cette année. "La totalité de ce chiffre d’affaires est réalisé en Belgique : 45% dans le secteur des services financiers et de l’assurance, 15% dans le secteur public et 18% dans les télécommunications et media", précise Sopra Steria.

Le nouvel ensemble réaliserait un chiffre d’affaires combiné de plus de 200 millions d’euros, ce qui permettrait à Sopra Steria de doubler à la fois sa taille et sa part de marché dans le pays. La société évoque également le bénéfice de "synergies commerciales et opérationnelles" générées par la transaction. Le groupe prévoit de boucler cette opération au premier trimestre 2023.

Le marché apprécie

"Ce projet de rapprochement s’intègre parfaitement dans notre stratégie de développement. Il permettrait de renforcer nos positions sur les marchés définis comme stratégiques en Europe en capitalisant sur nos verticaux cibles et une stratégie grands comptes. Il s’inscrit également dans une démarche visant à cultiver le modèle entrepreneurial constitutif de notre différence", a déclaré Cyril Malargé, cité dans un communiqué.

"Alors que Sopra Steria devrait finaliser le rachat de CS Group au premier trimestre 2023, la société continue de rester active en M&A [fusions-acquisitions, NDLR] avec une nouvelle opération qui apparait séduisante en première lecture", souligne Invest Securities. "En supposant une rentabilité et un prix payé en ligne avec ceux de Sopra, l’opération devrait coûter moins de 70 millions d’euros", poursuit l’intermédiaire financier.

"En intégrant à la fois CS Group et Tobiana, l’effet périmètre devrait atteindre +7 points [de revenus] en 2023. Une contribution qui n’avait plus été observée depuis la fusion de Sopra et Steria en 2014. Un signe que le nouveau CEO, Cyril Malagré, souhaite imprimer sa marque sur la stratégie du groupe et donner un coup d’accélérateur", analyse par ailleurs le bureau d’études.

Le marché accueille favorablement ces annonces. A la Bourse de Paris, l’action Sopra Steria avance de 2,8% à 145,20 euros vers 15h30.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse