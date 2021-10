Somfy : Repli de plus de 5% du CA sur le 3e trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Somfy publie au titre des neuf premiers mois de 2021 un chiffre d'affaires de 1,15 milliard d'euros, en croissance de 23,1% (+21,8% en comparable), mais seulement porté par le dynamisme de son activité sur le premier semestre.



Sur le seul troisième trimestre, le chiffre d'affaires du fournisseur d'automatismes pour ouverture de bâtiments a reculé de 5,4% à 348,4 millions (-7,5% en comparable), en raison d'un effet de base et des tensions sur l'approvisionnement et la logistique.



S'il estime que les tensions sur le marché des composants électroniques et des matières premières resteront sensibles sur les prochains mois, Somfy confirme son anticipation d'une 'croissance soutenue de l'activité sur l'ensemble de l'exercice'.



