Somfy : Hausse de 22% du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Somfy affiche un résultat net en hausse de 21,8% à 259,4 millions d'euros sur l'exercice 2021, et un résultat opérationnel courant en croissance de 15,5% à 301,1 millions, soit une marge en retrait de 0,3 point à 20,4% du chiffre d'affaires.



Le chiffre d'affaires du groupe d'automatisme pour ouvertures de bâtiments est ressorti à 1,48 milliard d'euros, en progression de 17,6% (+15,7% à données comparables). Par rapport à 2019, année non touchée par la pandémie, il a progressé de 23,1% en termes réels.



Le conseil d'administration proposera à la prochaine AG le versement d'un dividende de 2,15 euros par action, en progression de 16,2%. Prudent dans le contexte de pénuries persistantes, Somfy anticipe une poursuite de la progression du chiffre d'affaires sur l'exercice 2022.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

