Somfy : Somfy enregistre un bénéfice record au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Somfy publie un résultat net de l'ensemble consolidé record au titre du premier semestre 2021, en croissance de 126,7% à 183,4 millions d'euros, et une marge opérationnelle courante en amélioration de 860 points de base à 26,6% du chiffre d'affaires.



Le chiffre d'affaires ressort à 805 millions d'euros, en hausse de 41,5% (+40,8% à données comparables) avec un effet de base très favorable en mars et avril ainsi que le dynamisme des marchés et une résistance face aux tensions sur les approvisionnements.



Le spécialiste des automatismes d'ouverture pour bâtiments estime que ses solides fondamentaux permettent d'anticiper une croissance soutenue de l'activité au titre de l'exercice, avec une rentabilité convergeant vers un niveau d'avant crise sanitaire.



