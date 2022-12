Somfy : Démarrage de l'OPAS le 22 décembre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Somfy au prix de 143 euros par action, déposée pour le compte des sociétés JPJS et JP3, sera ouverte du 22 décembre au 12 janvier 2023 inclus, et portera sur un maximum de 7.528.815 titres.



Oddo BHF se portera acquéreur, pour le compte des initiateurs, des actions apportées à l'offre, sur la base d'un ordre d'achat libellé au prix d'offre visant la totalité des actions telles que visées par l'offre publique.



Les initiateurs ont l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, si les conditions requises sont réunies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Somfy non présentées à l'offre, au prix de 143 euros par action.



