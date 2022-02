Somfy : Accord pour l'acquisition de Teleco Automation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Somfy annonce avoir signé un accord afin d'acquérir 75% du capital de Teleco Automation, groupe italien spécialiste des systèmes d'automatisation, de contrôle et d'éclairage pour les équipements intérieurs et extérieurs de l'habitat.



Présent dans plus de 40 pays, Teleco Automation conçoit, produit et distribue une offre complète de systèmes d'automatisation contrôlés via des télécommandes radio. Il compte 180 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros en 2021.



Les parties s'attendent à une prise de participation effective au deuxième trimestre 2022, sous réserve de la levée des conditions suspensives usuelles. L'accord est assorti d'options de vente et d'achat exerçables début 2025 portant sur le solde du capital de Teleco Automation.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.