Solvay : Credit Suisse remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Solvay et remonte son objectif de cours de 110 à 121 euros, dans le sillage d'estimations d'EBITDA rehaussées de 3% en moyenne sur la période 2021-22.



'Nous pensons que Solvay représente l'une des expositions les moins chères à la chimie européenne', juge le broker, tout en reconnaissant que 'ses marchés finaux suggèrent une reprise des ventes à court terme plus lente que la moyenne' de son secteur plus large.



Toutefois, Credit Suisse met en avant un levier opérationnel supérieur à la moyenne, un soutien de valorisation significatif (décote actuelle par rapport aux pairs) et le potentiel pour un désendettement financier accéléré grâce à une optionalité de portefeuille.



