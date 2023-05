Solutions 30 se : Croissance de près de 15% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - Solutions30 annonce avoir réalisé au premier trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 255,3 millions d'euros, en hausse de 14,6% (+14,5% en organique), performance qui 's'appuie sur la croissance particulièrement robuste enregistrée au Benelux, en Italie et en Pologne'.



Cette dynamique du groupe à l'international lui a permis de compenser une contraction de 12,9% de son chiffre d'affaires en France (40% du total), pénalisé par des reculs de ses activités locales connectivity (-15%) et energy (-25%).



Solutions30 confirme ses objectifs de retour à une croissance à deux chiffres en 2023, 'ce qui lui permettra de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires, avec une amélioration progressive de ses marges tout au long de l'exercice'.



