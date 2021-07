Solutions 30 se : Partenariat renforcé avec Eneco eMobility

(CercleFinance.com) - Solutions 30 a annoncé mercredi un renforcement de son partenariat avec Eneco eMobility, un spécialiste belge des solutions de recharge électrique pour le domicile et le travail.



Aux termes de l'accord, les deux groupes comptent proposer ensemble un service intégré allant du conseil jusqu'aux tests d'acceptation sur site, portant sur la fourniture de bornes de recharge pour les véhicules électriques.



Selon le schéma retenu, Eneco eMobility traitera la partie conseil, tandis que Solutions 30 installera les bornes, en fournissant un service-clé en main, de l'étude pré-installation au contrôle du fonctionnement.



Solutions 30 et Eneco eMobility collaborent depuis deux ans en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne, où ils comptent quelques grands-comptes tels que Ford ou Jaguar Land Rover parmi leurs clients.



