Solutions 30 se : Oddo BHF dégrade sa recommandation

(CercleFinance.com) - Oddo BHF dégrade sa recommandation sur Solutions 30 de 'neutre' à 'sous-performance', avec un objectif de cours placé sous revue, après le refus par l'auditeur EY de certifier les comptes 2020, refus avec lequel Solutions 30 'est en total désaccord'.



'Le scénario négatif est confirmé pour Solutions 30', constate l'analyste, pour qui ce refus par EY de certifier les comptes 2020 'fait peser des risques importants sur la société (avec de possibles conséquences sur ses finances)'.



'Dans ce contexte exceptionnel, nous devons suspendre notre objectif de cours car il nous est difficile de nous appuyer sur un modèle de valorisation', poursuit Oddo BHF, notant que 'le timing des prochaines étapes est encore très incertain'.



